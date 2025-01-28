Siyah mı, Beyaz mı? Bakın en az hangi renk araba yakıt harcıyor

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Otomobil satın alırken motor gücü, yakıt tipi ve güvenlik özellikleri genellikle öncelikli düşüncelerimiz arasında yer alır.

Ancak, çoğu zaman gözden kaçan önemli bir faktör vardır: Aracın rengi.

Araba renginin, yakıt tüketimi üzerinde düşündüğünüzden çok daha fazla etkisi olduğunu biliyor muydunuz?

Birçok kişi için otomobil rengi ile yakıt tüketimi arasında doğrudan bir ilişki olmadığı düşünülebilir.

Ancak, yapılan araştırmalar aracın renginin, özellikle güneş ışığının etkisiyle dolaylı olarak yakıt tüketimini etkileyebileceğini ortaya koyuyor.

BEYAZ ARABA DAHA AZ YAKIT HARCIYOR

Berkeley Lab’de yapılan bir araştırmaya göre, farklı renklerdeki araçlar güneşte bekletildiğinde iç sıcaklık farkları belirginleşmiştir.

Siyah ve gri araçlar arasında 25°C’lik bir sıcaklık farkı gözlemlenirken, gri renkli araç, siyah renkteki araca göre çok daha serin kalmıştır. Yapılan simülasyonlar ise bu farkın yakıt tüketimini %1,1 oranında artırdığını göstermiştir.

YAKIT TASARRUFUNDA ARABA RENGİ SIRALAMASI

Araştırmalar, aracınızın rengiyle tasarruf sağlamanın mümkün olduğunu gösteriyor. Beyaz ve gri renkli araçlar, en iyi yakıt verimliliğini sunan seçenekler arasında yer alıyor.

Renk sıralaması şu şekilde: Beyaz, gri, sarı, kırmızı, mavi, yeşil, mor, kahverengi ve en son siyah.

Yani, eğer yakıt tasarrufu yapmak istiyorsanız, aracınızın rengini de göz önünde bulundurmalısınız.