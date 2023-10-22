Siyah noktalara elveda, parlak cilde merhaba! Beş dakikada tertemiz yüze sahip olun... Cildimiz daima aynı olmayabilir. Siyah noktalar gibi inatçı sorunlarla başa çıkmak bazen kimyasallarla değil, doğal yöntemlerle mümkün olabilir. Cildinizle uğraşmak sizi yormuş da olabilir ama umudunuzu kaybetmeyin... Doğal bir çözüm burada!

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Cildimiz yaştan bağımsız bir şekilde her zaman iyi veya her zaman kötü olmuyor. Ruhsal durumumuz, yiyip içtiklerimiz, hava şartları ve yaşa koşulları etki edebilse de bazen bunlardan tamamen alakasız bir şekilde sadece genetik olarak da cilt değişimleri veya problemleri yaşayabiliyoruz.

Bazen ne kadar dikkat etsek bile sonuç alamıyoruz bazen ise hiç dikkat etmememize rağmen parlak ve temiz bir cilde sahip oluyoruz.

İşte bu cilt problemlerimizden biri de görüntüsü ve varlığı ile bizi rahatsız eden siyah noktalar diyebiliriz.

Siyah noktalar sivilceler gibi gidip gelmiyor hep bizimle bir şekilde var oluyorlar. Düzenli ve temiz bakım ile görüntülerine müdahale etmek mümkün tabii…

Para saçıp aldığınız kimyasallardan sonuç alamıyorsanız ve umudunuz tükenmek üzereyse sakin olun ve doğal tarifimizi okuyun.

Bu tarifi uygularsanız siyah noktalarla bir probleminiz kalmayacak diyebiliriz.

Malzemeler

-1 adet yumurta

-Birkaç parça peçete

-1 adet havlu

-1 adet fırça

Tarifi uygulamadan önce cildinizi temiz ve nemli bir havluyla güzelce temizleyin. İki ayrı tabağa yumurtanın sarısını ve beyazını ayırın.

Bize lazım olan kısım yumurtanın akı oluyor.

Yumurtanın akını temiz bir fırça ile siyah noktaların olduğu bölgeye sürün.

Yumurta akını sürdüğünüz gibi hemen üzerini peçete ile kapatın. Peçeteyi koyduktan sonra üzerine tekrar yumurta akı sürün.

Yaptığınız peçete ve yumurta karışımının kurumasını bekleyin.

10 dakika gibi bir süre beklemeniz için yeterlidir.

Yumurtanın tamamen kuruduğundan emin olunca yavaş hareketlerle peçetenizi kaldırabilirsiniz.

Peçeteyi tamamen kaldırdığınızda peçete yüzeyinde cildinizdeki istenmeyen parçaların kaldığını göreceksiniz.

Son olarak cildiniz için her zaman kullandığınız nemlendiriciyi yüzünüze sürmeyi unutmayın çünkü yumurta bu süreçte cildinizde kurutma etkisi de yapabilir.

Sağlıkla kalın!