Siyasi liderler kaç yaşında 2023? İşte en genci ve yaşlısı!

Ülkeleri yöneten liderler, vatandaşların sık sık merak konusu oluyor.
Genellikle orta yaş üzerinde olan liderler arasında genç isimlerde de dikkat çekiyor.
Sosyal medyada paylaşılan yaş listesi dikkatleri çekti.
Buna göre en yaşlı ve en geç siyasi lider belirlendi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, listenin ortalarında yer aldı.
İşte liderlerin yaş aralığı...
Hangi lider kaç yaşında 2023
Ayetullah Hamanei: 84
Joe Biden: 80Lula da Silva: 77
Enver İbrahim: 76
Kral Charles: 74
Narendra Modi: 72
Bola Tinubusu: 71
Şehbaz Şerif: 71
Vladimir Putin: 70
Cyril Ramaphosa: 70
Xi Jinping: 70
Andrés Manuel Obrador: 69
Recep Tayyip Erdoğan: 69
Fumio Kişida: 66
Olaf Scholz: 65
Alberto Fernandez: 64
Joko Widodo: 62
Anthony Albanese: 60
Justin Trudeau: 51
Pedro Sanchez: 51
Giorgia Meloni: 46
Kaja Kallas: 46
Emmanuel Macron: 45
Volodymyr Zelensky: 45
Rishi Sunak: 43
Muhammed bin Selman: 37
İbrahim Traore: 35