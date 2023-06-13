Sizde var mı: Jacobson organı nedir, nasıl anlaşılır? İşte 6. duyu organı İnsanlarda nadiren görülen Jacobson organı, gelişmiş bir koku duyusudur. Jacobson organına sahip kişilerin koku reseptörleri inanılmaz gelişmiştir. Peki, Jacobson organı nedir ve nasıl anlaşılır? İşte Jacobson organı testi...

İnsanlarda bulunan 5 duyu organı görme, koklama, işitme, tat alma ve dokunma işlevlerini yerine getiren göz, burun, kulak, dil ve deridir.

Peki, aslında beşten fazla olduğunu söylesek...

Altıncı duyu organı olarak literatürde yer alan "Jacobson" organı, duyanları şaşırtıyor.

Oldukça nadir görülen Jacobson organı, kişiye inanılmaz bir koku yeteneği veriyor.

Burunda bulunan Jacobson organı var mı yok mu test etmek isteyenler, "Jacobson organı nasıl anlaşılır" merak ediyor.

Peki, Jacobson organı nedir? Jacobson organı nerede bulunur? Jacobson organı nasıl anlaşılır? İşte merak edilenler...

Jacobson organı nedir:

Jacobson organı, birçok hayvanda bulunan bir yardımcı koku duyu organıdır.

İlk olarak Frederik Ruysch tarafından ve daha sonra Ludwig Jacobson tarafından 1813 yılında keşfedilmiştir.

İletişimin mümkün olmadığı eski zamanlarda insanlar, eşlerinin yerini bu organı kullanarak bulmuştur.

Bu organ memelilerde körelmiş, beyin bağlantısı kalmamıştır. Günümüzde bazı insanlarda görülebilmektedir.

Jacobson organı nerede?

Jacobson organı insanda burun kemiği altında gömülüdür.

Jacobson organı nasıl anlaşılır?

Jacobson organı cinsel istek, tehlike işareti veya yiyecek izlerine ilişkin bilgileri tetikleyen kimyasalları tespit eden özel bir koklama organıdır.

Bilim insanları, insanların Jacobson organı ile doğduklarını ancak bu organın kabiliyetlerinin gelişimimizin erken dönemlerinde işe yaramaz bir hale geldiğini söylemektedir.

Köreldiği iddia edilen bu organın ”altıncı his” olarak ifade edilen hissin kaynağı olduğunu iddia etmektedir.