SMS ile araç km sorgulama işlemi nasıl yapılır? Araç km sorgulama...

Hüseyin Topuz

Araç kilometre bilgisi sorgulama, ikinci el araç satın alırken alıcıların en çok dikkat ettiği konular arasında yer almaktadır.

Bu nedenle, araç kilometre bilgisinin doğru ve güvenilir bir şekilde öğrenilmesi büyük önem taşır.

SMS ile araç kilometre sorgulama, bu işlemi hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilmenin pratik yollarından biridir.

Bu yöntem, araç sahiplerinin veya alıcıların, aracın kilometre bilgisine cep telefonlarından sadece kısa mesaj göndererek ulaşmalarını sağlar.

Araç kilometre bilgisini SMS ile sorgulamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz...

- Telefonunuzun mesajlar bölümünü açın.

- Yeni bir mesaj oluşturun.

- Mesaj kısmına "DETAY" yazın. Boşluk bırakarak araç plakasını aralarında boşluk olmadan yazın. Örneğin: "DETAY 34ABC123".

- Oluşturduğunuz mesajı 5664'e gönderin.

Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde, aracın kilometre bilgisi size SMS olarak iletilecektir. Bu hizmet genellikle ücretlidir ve operatörünüz tarafından belirlenen bir ücretle faturalandırılabilir.