Soğan cücüğünün faydasına bakın! Doktorlar bile şaşkın... Bin bin derdin şifacısı soğanın en kıymetli yeri, cücüğü...Peki, soğan cücüğünün sağlığa faydalarından haberiniz var mıydı? İşte anlatıyoruz...

Her haliyle sağlığa faydalar sağlayan soğan, yemeklerin ve salataların vazgeçilmezidir.

Aroması ve kokusuyla oldukça şahsına münhasır olan soğan, özellikle cücük kısmıyla tadından yenmez.

Soğan cücüğü, en kıymetli yeridir diyebiliriz. Hele ki çiğ tüketenlerdenseniz...

Peki, zaten muhteşem faydaları olan soğanın cücüğü bir başka desek.

Soğan cücüğü, antibiyotikle eşdeğer bir enfeksiyon kesicidir.

İşte soğan cücüğünün inanılmaz etkileri...

Cücük deyip geçmeyin

Vücut için en kritik organlardan biri olan kulak, bütün dengemizi sağlamamızı sağlamaktadır.

Kulak uğultusu, çınlaması ya da kulak ağrısı ile boğuşuyorsanız soğanın cücüğünü ikiye bölüp kulağınıza tıpa gibi koyun. Bir kaç saate tüm sıkıntılarınızın gittiğini göreceksiniz.