Soğuk duş almanın faydalarına çok şaşıracaksınız! Neden soğuk duş almalıyız? İşte soğuk duşun faydaları.. Soğuk duş almanın sağlığa pek çok olumlu etkisi bulunuyor. İşte soğuk su ile duşu almanın sağlığa inanılmaz faydaları..

ensonhaber.com Nemli ve sıcak havalarda duş almak düzenli olarak yaptığımız ve vücudumuza iyi gelen bir eylemdir. Özellikle yaz aylarında sıcaktan bunalanlar gün içerisinde sık sık duş alarak rahatlamak istiyor. Bazı insanlar sıcak su ile duş almayı seçerken kimileri ise soğuk su ile duş almayı tercih ediyor. Peki, soğuk su ile alınan duşun sağlığınız açısından birçok olumlu etkisi bulunduğunu biliyor muydunuz? Soğuk duş almanın sağlığa pek çok olumlu etkisi vardır. İşte soğuk duşun sağlığa faydaları.. İşte soğuk duşun faydaları.. - Soğuk su vücut ısısını düşürür ve metabolizmayı hızlandırır. - Hafızayı güçlendirir. - Bağışıklığı kuvvetlendirir. - Cildinizi canlandırır ve tazeler - Saçların daha parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar. - Lenfatik dolaşımı artırır. - Stresi azaltır. - Dinç olmanızı sağlar. - Nabız ve tansiyonu düşürür. - Soğuk duş kasların iyileşmesini hızlandırır. - Soğuk su yorgun olduğunuz zamanlarda enerji seviyenizi yükseltir. - Vücuttaki kan dolaşımını artırır.