ŞOK market sınırları aştı! Böyle ucuzluk yok: Dikey Süpürge, televizyon, beyaz eşya… ŞOK’ta bu hafta yok yok! Poşetini alan en yakınındaki ŞOK markete koşacak. Beyaz eşyadan, televizyona birçok üründe dev indirim var! İşte 14 Ekim kataloğu…

ensonhaber.com

Her Cumartesi olduğu gibi bu hafta sonu da ŞOK market, müşterilerine cazip indirimler sunuyor.

Özellikle yeni evlilik hazırlıkları yapan çiftler için beyaz eşya ürünlerindeki indirim fırsatları dikkat çekiyor. Bu indirimler Salı gününe kadar raflarda yerini koruyacak.

Bu indirimler, beyaz eşya alışverişi yapmayı düşünenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

Özellikle çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, buzdolapları ve klimalardaki indirimler, evlerin konforunu artırmak isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor.

Bu fırsatları kaçırmamak ve ev eşyalarını uygun fiyatlarla satın almak isteyenler, ŞOK'un Cumartesi indirimlerini takip etmeyi unutmamalılar.

E Enerji Sınıfı 7 Kg Çamaşır Makinesi: 8499 TL

10 Kg Yıkama Kapasitesine Sahip Çamaşır Makinesi: 10599 TL

12 Litre su tüketimi ve 4 programlı Bulaşık Makinesi: 11499 TL

Baştan sona eşit oranda soğutma özellikli No-Frost Buzdolabı (2 yıl garantili): 19999 TL

Yüksek Emiş Gücüne Sahip Elektrikli Yeşil Süpürge: 7899 TL

Hayalet Göstergeli Inverter Klima: 19999 TL

Enerji Sınıfı Isıtmada A+, Soğutmada ise A+ 9000 Btu Klima: 11999 TL