ŞOK'a indirimli Columbia montlar geliyor! 6-12 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı ŞOK mağazalarının Aralık ayına özel aktüel ürün katalogları ve indirim katalogları yayınlandı. İşte 6-12 Aralık tarihlerinde ŞOK mağazalarında bulunacak aktüel ve indirimli ürünler..

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ŞOK marketler zincirinin 6-12 Aralık tarihleri arasında satışa sunacağı aktüel ürünler kataloğu ile belli oldu.

Türkiye'nin en büyük market zincirleri arasında yer alan ŞOK mağazalarında her hafta belirli günlerde olmak üzere farklı aktüel ürünler satışa çıkıyor.

Bu haftaki aktüel ürünler arasında buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, tost makinesi ve Columbia montlar gibi farklı kategorilerde çeşitli ürünler yer alıyor.

Aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler 6-12 Aralık tarihlerinden itibaren mağazalarda yerini alacak.

Peki ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler yer alıyor? İşte 6-12 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve indirimli ürünler kataloğu..