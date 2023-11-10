Sokak hayvanları için kampanyanlar nelerdir? Sokak hayvanları toplanacak mı? Son zamanlarda sokak hayvanlarıyla ilgili devam eden bir gündem var. Zarar veren sokak hayvanlarının toplanması bekleniliyor. Ancak bazı zararsız ve hasta olanlar için ise kampanyalar düzenleniyor. Bu kampanyalara şarkıcılar özellikle destek veriyor.

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Bazı sokak hayvanları, zarar verici olabiliyor. Özellikle sokaklarda gruplar halinde gezen köpekler, öldürücü olabiliyor.

Sokak köpeklerinin hepsi aynı türden değil. Üstelik sokakta hasta olan ve tedaviye ihtiyaç duyan kediler de var.

Bu durum karşısında da vatandaşlar, "Sokak hayvanları toplanıyor mu hangi kampanyalar yapılıyor?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Sokak hayvanları toplanıyor mu hangi kampanyalar yapılıyor? İşte yanıtı...

Sokak hayvanları toplanıyor mu?

Bazı belediyeler vatandaşların canını korumak için sokak hayvanlarını daha güvenli bir yere alıyor.

Sokak hayvanlarının toplanması için çocukların sokaklarda daha rahat hareket etmesine de olanak sağlıyor.

Sokak hayvanlarına ilişkin kampanyalar var mı?

Sokak hayvanlarına ilişkin bazı kampanyalar düzenleniyor. Bu kampanyalar sayesinde belediyeler tarafından toplanan hayvanlara isteyenler destek oluyor.

Bu kampanyaları genellikle de sanatçılar gerçekleştiriyor. Bazı sanatçılar, gelirlerini bağışlamayı tercih ediyor.

Bu isimlerden birisi olan Oğuzcan Oymak, yeni piyasaya sürdüğü, Görmezden Gelir Zaman albümünün dinlenme gelirlerinin bir kısmını sokakta zor şartlarda yaşayan, bakıma ve tedaviye ihtiyacı olan hayvanlara bağışlayacak.

Toplam 7 parça seslendiren genç müzik öğretmeni Oymak'ın bu davranışı ise örnek teşkil ediyor. Son zamanlarda sokak hayvanları için yapılan kampanyalara bu sayede bir yenisi daha eklenecek.

Ayrıca birçok market ve sosyal platformun yaptığı bağışlar var. Türkiye Hayvanları Koruma Derneği'de bağışlarını sürdürüyor.

Hem genç hem de uzun zamandır piyasada olan sanatçıların bağışları ise bu konuya sosyal medya üzerinden dikkat çekilmesini sağlıyor.

Ajda Pekkan çağrı yapmıştı

Süperstar Ajda Pekkan Muğla’nın Bodrum ilçesindeki hayvan barınağını ziyaret etti. 2 yavru köpeğe sarılan Pekkan, "Sokaktakileri de korumak lazım. Görmemezlikten gelmek çok büyük bir vicdansızlıktır" dedi.

Geçici Bakım Merkezi’ndeki hayvanları kucağına alıp yakından ilgilenen Ajda Pekkan, sokak hayvanlarını sahiplenme çağrısı yapmıştı.

Deniz Seki'den enteresan çıkış

Şarkıcı Deniz Seki, hayvanlara ‘hayvan’ demeye kıyamadığını belirterek ‘Haycan’ dediğini söyledi.

Seki, Blu Magazin tarafından yapılan ve kendi hikayesinde de yer verdiği paylaşımında, "Ben hayvanlara hayvan demeye kıyamıyorum. Haycan diyorum onlara" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı

Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, alt gelir grubuna ilişkin bir kampanya yapacaklarını, bunun da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etmişti.

Sokak hayvanlarıyla ilgili Erdoğan’ın talimatlarını yenilediğini aktaran Bakan Kurum, Erdoğan’ın 81 il ve ilçelerde en az 1 barınak yapılması konusunda talimatı verdiğini belirtmişti.