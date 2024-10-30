Şoke eden ölüm! Milli sporcu Selene Durna kimdir, kaç yaşında, neden öldü?

Haber Merkezi

Beşiktaş atletizm takımda mücadele eden milli sporcu Selene Durna yalnız yaşadığı binanın 6’ncı katındaki evinin balkonundan yoldaki asfalt zemine düştü.

Durna’nın düştüğünü gören komşuları polise haber verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Selene Durna’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Selene Durna'nın ölümü duyanları şoke ederken, hakkındaki bilgiler gündeme geldi. Peki; Selene Durna kimdir, kaç yaşında, neden öldü? İşte biyografisi...

SELENE DURNA BİYOGRAFİSİ

Selene Durna, 25 Haziran 1992 tarihinde dünyaya geldi.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün cirit atma branşında mücadele eden Durna, üniversite eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi'nin milli atlet antrenörlük bölümünde tamamladı.

2018-2021 yılları arasında ENKA Spor Kulübü adına yarışan Durna, 2023 yılında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne katıldı.

2019 yılında Balkan ikincisi unvanını kazanan Durna, Türkiye şampiyonası da dahil olmak üzere pek çok ödül elde etti. Son olarak, 7 Eylül 2024’te İzmir Süper Lig Finali’nde yarıştı.

ÖLÜMÜ

Yapılan incelemelerde Selene Durna’ın ölmeden önce 3 yıldır oturduğu evinin kapısına not yazdığı ve “Anneme söyleyin ben intihar ediyorum” yazarak bir de telefon numarası bıraktığı belirlendi.

6. kattan atlayarak intihar eden Duran’ın elinde arabasının anahtarlarını tuttuğu öğrenildi.