ŞOK'ta büyük indirim! Bu hafta hangi aktüel ürünler var? 4-7 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu ŞOK mağazalarının Kasım ayına özel ilk aktüel ürün katalogları ve indirim katalogları yayınlandı. İşte 4-7 Kasım tarihlerinde ŞOK mağazalarında bulunacak aktüel ürünler..

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ŞOK marketler zincirinin 4 Kasım ile 7 Kasım arasında satışa suacağı aktüel ürünler kataloğu ile belli oldu.

Bilindiği üzere ŞOK mağazalarında her hafta belirli günlerde olmak üzere farklı aktüel ürünler satışa sunuluyor.

Bu haftaki aktüel ürünler arasında beyaz eşya ürünleri, spor ekipmanları, TV ünitesi ve gardırop gibi çeşit çeşit ürün yer alıyor.

ŞOK marketler sürekli olarak satışı bulunmayan bu aktüel ürünler vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu ürünler, sınırlı stok nedeniyle büyük ilgi görüyor ve kısa süre içerisinde tükeniyor.

Aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler 4 Kasım ve 7 Kasım tarihlerinden itibaren mağazalarda yerini alacak.

Peki ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler yer alıyor? İşte 4-7 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve indirimli ürünler kataloğu..