ŞOK’ta Cumartesi fırsatı: Bu fiyatlar başka yerde yok Bütçe dostu ŞOK marketten yeni indirim kataloğu geldi. Birbirinden uygun fiyatlı ürünler, Cumartesi günü raflarda yerini alacak. İndirimi duyan mağazaya koşacak. İşte ŞOK indirim kataloğu...

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ŞOK marketler, 11-14 Kasım 2023 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel katalog ürünleriyle müşterilerine cazip fırsatlar sunmaya hazırlanıyor.

Televizyondan elektrikli süpürgeye, oyuncaktan beyaz eşyaya kadar geniş bir ürün yelpazesiyle ŞOK, müşterilerini kaliteli ürünlerle buluşturacak.

ŞOK marketlerinin 11-14 Kasım 2023 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel kataloğunda, müşterilere özel indirimler ve sınırlı sayıda ürün yer alacak.

ŞOK marketlerin bu kampanyası, alışveriş yapmak isteyenler için avantajlı bir alışveriş fırsatı sunacak.

İşte 11-14 Kasım ve Cumartesi günü raflarda yer alacak indirimli ürünler…