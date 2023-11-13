ŞOK’ta Cumartesi fırsatı: Bu fiyatlar başka yerde yok

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ŞOK marketler, 11-14 Kasım 2023 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel katalog ürünleriyle müşterilerine cazip fırsatlar sunmaya hazırlanıyor.
Televizyondan elektrikli süpürgeye, oyuncaktan beyaz eşyaya kadar geniş bir ürün yelpazesiyle ŞOK, müşterilerini kaliteli ürünlerle buluşturacak.
ŞOK marketlerinin 11-14 Kasım 2023 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel kataloğunda, müşterilere özel indirimler ve sınırlı sayıda ürün yer alacak.
ŞOK marketlerin bu kampanyası, alışveriş yapmak isteyenler için avantajlı bir alışveriş fırsatı sunacak.
İşte 11-14 Kasım ve Cumartesi günü raflarda yer alacak indirimli ürünler…