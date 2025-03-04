ŞOK'tan 1 Alana 1 Bedava kampanyası! İşte ŞOK 5 Mart Aktüel Katalog

Haber Merkezi

ŞOK market, 5 Mart Çarşamba günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu duyurdu.

Ramazan ayına özel kampanyalar ve ev ürünlerinde büyük indirimler dikkat çekiyor.

Bu hafta ŞOK’ta 2’li kahve makinesi, seramik tabanlı ütü, saç kurutma makinesi, 12 parça çay seti ve daha birçok ürün uygun fiyatlarla raflarda olacak.

Temel gıda ürünlerinde de cazip fırsatlar sunan ŞOK, bazı ürünlerde “1 alana 1 bedava” kampanyası ile müşterilerine avantajlı alışveriş imkanı sağlıyor.

İşte ŞOK 5 Mart kataloğundaki indirimler…