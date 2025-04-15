ŞOK’tan bahar kıyağı: Ne alırsan 50 TL…. ŞOK 16 Nisan Aktüel

Haber Merkezi

ŞOK Market, 16 Nisan 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı.

Bahar mevsimini karşılamaya hazırlananlara özel olarak hazırlanan bu haftaki katalogta, açık hava aktivitelerinden ev temizliğine kadar birçok ihtiyaç düşünülmüş durumda.

Özellikle kamp tutkunlarını sevindirecek çadır, uyku tulumu ve portatif masa gibi ürünler dikkat çekerken; makyaj malzemeleri, mutfakta işinizi kolaylaştıracak pratik ürünler ve temizlik malzemeleri de uygun fiyatlarıyla raflarda yerini aldı.

Ayrıca, bu haftaya özel “Ne Alırsan 50 TL” kampanyası da başlıyor.

İşte ŞOK 16 Nisan indirimli ürünler: