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ŞOK’tan rakiplerini ezip geçen indirim: Yüzde 60 indirimi gören akın ediyor...

ŞOK’tan rakiplerini ezip geçen indirim: Yüzde 60 indirimi gören akın ediyor... ŞOK Market, bütçe dostu alışverişin vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor. Yepyeni indirim kataloğuyla birbirinden uygun fiyatlı ürünler, Cumartesi günü raflarda yerini alacak. Bu muhteşem indirimi duyanlar, adeta mağazalara akın edecek. İşte ŞOK 2-5 Aralık indirim kataloğu...