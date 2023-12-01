ŞOK’tan rakiplerini ezip geçen indirim: Yüzde 60 indirimi gören akın ediyor...

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Bütçe dostu fiyatlarla insanların ilk adresi ŞOK market, Aralık ayında da müşterilerine inanılmaz fırsatlar sunuyor.
ŞOK Market, 2-5 Aralık tarihlerinde geçerli olacak yeni indirim kataloğunu yayımladı.
Uygun fiyatlarla kaliteli ürünleri bir araya getiren bu indirim, Cumartesi günü itibariyle mağazalardaki yerini alacak.
Beyaz eşyaların yanı sıra nevresim takımları, tost makinesi, airfry ve daha onlarcası raflarda alıcılarını bekliyor.
Ayrıca kasada yüzde 60'a varan indirim fırsatını kaçırmayın.
İşte 2-5 Aralık Şok indirim kataloğu: