ŞOK’tan sepetleri dolduracak indirim! Dikey Süpüge, Airfry, Tencere seti… ŞOK market, bu hafta müşterilerine unutulmaz bir fırsat sunuyor. Beyaz eşyadan çeyizlik tencerelere, nevresim setinden oyuncaklara onlarca üründe dev indirim alıcılarını bekliyor.

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Türkiye'nin en çok tercih edilen alışveriş marketlerinden biri olan ŞOK, Aralık 2023'te de müşterilerine kaliteli ürünleri ekonomik fiyatlarla sunmaya devam ediyor.

Yeni katalog, geniş ürün yelpazesi ve cazip avantajlarıyla dikkat çekiyor,

9-12 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğu, müşterilere geniş bir seçenek sunuyor.

Ev ihtiyaçlarından kişisel bakım ürünlerine, temel gıda maddelerinden teknolojik ürünlere kadar pek çok kategoride kaliteli ürünler, ekonomik fiyatlarla raflarda yerini alacak.

Fırsatı kaçırmayın! İşte 9-12 Aralık ŞOK indirim kataloğu...