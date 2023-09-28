Soluksuz izlendi! 27 Eylül reyting sonuçları: Bergen filmi reytingleri altüst etti 27 Eylül 2023 Çarşamba günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

27 Eylül Çarşamba reyting sonuçları

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Bergen filmi yer aldı. İkinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada ise Masterchef Türkiye All Star reyting tablosundaki yerini aldı.

AB'de ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Bergen, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Bergen, ikinci sırada Masterchef, üçüncü sırada da Müge Anlı yer aldı.