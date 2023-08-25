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SON 16 TURU! Türkiye - Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Abone Olun

SON 16 TURU! Türkiye - Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda oynanacak olan Türkiye - Belçika maçının detayları belli oldu. İşte maçın bilgileri..

ensonhaber.com CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası C grubunda 5'te 5 yapan Filenin Sultanları grubu lider olarak tamamladı. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Dünyanın bir numarası olan Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin ardından CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nıda kazanmak istiyor. 15 Ağustos tarihinde başlayan ve 3 Eylül 2023'te oynanacak final maçı ile sona erecek şampiyonaya Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya ev sahipliği yapıyor. A Milli takımımızın CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda oynayacağı maçlar voleybolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Türkiye - Belçika maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Türkiye - Belçika maçı ne zaman? Türkiye - Belçika maçı 27 Ağustos 2023 Pazar günü Belçika'nın Brüksel kentinde oynanacak. Saat 18:00'de başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

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