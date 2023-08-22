Son 23 yılın benzin fiyatları 2000'li yılların benzin fiyatlarındaki değişimi, cep yaktı. İşte yıllara göre benzinin litre fiyatı.

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Ekonomik sorunlar tüm dünya ülkelerinde etkisini gösterirken, özellikle tükenen enerji kaynakları pahalılaşıyor.

Petrolün varili arttıkça, pompaya yansıması da gecikmiyor.

Aynı zamanda döviz kurundaki yükseliş ve ÖTV de eklenince, araç sahipleri zam üstüne zam haberi alıyor.

Yıllara göre benzin ve mazot fiyatları, akaryakıta yapılan son zamlardan sonra daha da merak edilmeye başlandı. Özellikle araç sahiplerini yakından ilgilendiren konuların başında gelen akaryakıt fiyatlarının yıllara göre nasıl değiştiği gündeme geldi.

İşte 2000'li yıllarda benzinin litre fiyatları...

23 yılda benzinin fiyatı

2000 - 0,59 TL

2001 - 1,24 TL

2002 - 1,62 TL

2003 - 1,8 TL

2004 - 2,29 TL

2005 - 2,57 TL

2006 - 2,75 TL

2007 - 3,06 TL

2008 - 2,78 TL

2009 - 3,38 TL

2010 - 3,87 TL

2011 - 4,29 TL

2012 - 4,57 TL

2013 - 5,00 TL

2014 - 4,60 TL

2015 - 4,45 TL

2016 - 5,05 TL

2017 - 6,24 TL

2018 - 6,15 TL

2019 - 6,98 TL

2020 - 8,40 TL

2021 - 8,40 TL

2022 - 22,93 TL

2023 - 36,14 TL