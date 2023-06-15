Son 5 yılın çıkmış YKS soruları ( 2018-2022) Sınava sayılı günler kala örnek sorulara bakarak fikir edinmek isteyen öğrenciler, "çıkmış sorular" kapsamında araştırma yapıyor. İşte son 5 yılın (2018-2019-2020-2021-2022) çıkmış YKS soruları!

ÖSYM tarafından hazırlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 2023 yılında 17-18 Haziran'da gerçekleşiyor.

Milyonlarca öğrenci, üniversite hayallerini gerçekleştirmek üzere sınava giriyor.

Sınav müfredatı kapsamında her sene birbirine muadil sorular yer alabiliyor. Bu kapsamda adaylar mutlaka "YKS çıkmış sorular" kitapçıklarına göz atıyor.

Son beş yılın çıkmış soruları, YKS adayları tarafından araştırma konusu oldu.

2018,2019,2020,2021 ve 2022 yılı üniversite sınav soruları, ÖSYM arşivinde yer alıyor.

İşte YKS son 5 sene çıkmış sorular kitapçıkları...

2018 YKS çıkmış sorular İNDİR

2019 YKS çıkmış sorular İNDİR

2020 YKS çıkmış sorular İNDİR

2021 YKS çıkmış sorular İNDİR

2022 YKS çıkmış sorular İNDİR