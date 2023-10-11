Bursa'da deprem paniği! Bursa'da deprem mi oldu! Son depremler listesi.. Bazı kaynaklar Bursa'da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini iddia etti. Ancak AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden herhangi bir açıklama yapılmadı.

ensonhaber.com Sosyal medyada yer alan bazı kaynaklar, Bursa'da bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Bursa'da saat 12:38 sıralarında 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği iddia edildi. Ancak AFAD ve Kandilli Rasathanesi henüz konu hakkında bir açıklama yapmadı. Bursa'da yaşayan bazı vatandaşlar sosyal medyada dolaşan deprem iddialarını yalanlayarak konu hakkında paylaşım yaptılar. Gerçek ortaya çıktı Deprem olduğunu önceden bildirdiği iddia edilen mobil uygulamadan hatalı bildirim atıldı. Bursa'da yaşayan bazı vatandaşların telefonlarına 'Bursa'da deprem' uyarısı geldi. Vatandaşlar gelen bildirim nedeniyle Bursa'da deprem olduğunu düşünerek sosyal medyada paylaşımlar yaptı. En son nerede deprem oldu? Vatandaşlar ülkemizde meydana gelen depremlerin detaylarını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesapları ve resmi sitesini ziyaret ediyor. Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek ülkemizde meydana gelen son depremlerin detaylarını öğrenebilirsiniz. SON DEPREMLER LİSTESİ