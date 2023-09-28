Son dakika Ek MTV kararı 2023! İptal oldu mu, iade olacak mı? Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nca, ek MTV alınmasını öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvuru, milyonlarca araç sahibinin gündeminde. Peki, ek MTV kararı açıklandı mı? Ek MTV iptal mi? Para iadesi yapılacak mı? Ödeyenler ne yapacak? İşte konunun tüm detayları...

ensonhaber.com Ek MTV, araç sahiplerinin ödemekle yükümlü oldukları MTV tutarına ek olarak bir MTV daha ödemelerini gerektiren geçici bir uygulama. Uygulama, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremin yol açtığı ekonomik kayıpları telafi edebilmek için çıkarılan bir kanun kapsamında, 15 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Araç sahipleri tek sefere mahsus olmak üzere sadece 2023 yılında ek MTV ödemekle yükümlü oldu. Vatandaşlar ek MTV'yi öderken; Anayasa Mahkemesi, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvuru kabul etti. Ödeme yapanlar, iptal olup olmayacağına dair sonucu merakla bekliyor. Bu kapsamda "Ek MTV kararı açıklandı mı", "Ek MTV iptal oldu mu", "Ek MTV iade edilecek mi" soruları gündemde yer alıyor. İşte 28 Eylül 2023 ek MTV kararı... Ek MTV iptal mi? Yüksek Mahkeme, düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvurunun ilk incelemesini yaparak, dosyayı esastan görüşmeye karar vermişti. Başvuru, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nca 28 Eylül Perşembe günü esastan görüşülerek karara bağlanacak. AYM'nin iptal kararı vermemesi durumunda ikinci taksiti kasım ayında ödenecek ek MTV'den 2 taksitte toplam 30 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.