SON DAKİKA Togg kura sonuçları açıklandı mı? TOGG ÇEKİLİŞ TARİHİ! Yerli otomobil Togg için ön sipariş başvurusunda bulunan vatandaşlar, kura ile seçilecek. Peki, Togg kurası ne zaman çekilecek? Togg kura sonuçları açıklandı mı? İsim listesi yayınlandı mı? İşte kura çekiliş ve sonuç tarihi!

Togg, yollara kavuşuyor...

Yerli ve milli otomobil Togg, T10X modeli ile satışa sunuluyor.

Togg satın almak isteyenler 27 Mart'a kadar başvurularını Trumore uygulamasından veya resmi websitesi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

TOGG'dan yapılan açıklamada "T10X akıllı cihazını keşfedin, gelişmiş araç konfigüratörü ile akıllı cihazınızı oluşturup ön siparişe hazırlanın ve çekilişe katılın." ifadelerine yer verildi.

60 bin lira peşinat ile kura çekilişine katılabilen vatandaşlar, sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyor.

TOGG giriş seviyesi C segment TOGG T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyatla satılacak. Uzun menzilli model V2 RWD fiyatı ise 1 milyon 215 bin TL olarak belirlendi.

Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdan'larına, ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.

Peki, Togg kura çekilişi ne zaman? Togg kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Togg kura sonuçları yayınlandı mı? İsim listesi belli oldu mu? İşte son durum...

Togg kura çekilişi açıklandı mı?

Başvuruları 27 Mart'a kadar sürecek olan Togg kuraları henüz gerçekleştirilmedi.

Togg kura çekimi ne zaman?

TOGG yerli otomobil çekilişi 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak.

Çekiliş sonlandığında kazanan kullanıcılar, akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş şekilde kalan ödemelerini yapacak.