SON DEPREMLER LİSTESİ! İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi.. Kandilli Rasathanesi ve AFAD ülkemizde meydana gelen tüm depremlerin detaylarını vatandaşlar ile paylaşıyor. Peki en son deprem ne zaman oldu? İşte son depremler..

Kandilli Rasathanesi ve AFAD ülkemizde meydana gelen bütün depremler hakkında bilgileri paylaşmaya devam ediyor. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde büyük bir yıkıma sebep olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem felaketi sonrası ülkemizde binlerce artçı deprem meydana geldi. Bu artçı depremler vatandaşlarda büyük paniğe ve korkuya yol açarken depremlerin büyüklüğü ve derinliği sık sık araştırılmaya başladı. Meydana gelen depremlerin detaylarını AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi 6 Ağustos Pazar günü Marmara Denizi'nde Türkiye saati ile 18:29:00'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve Kocaeli gibi çevre illerden de hissedildi. Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek ülkemizde meydana gelen son depremleri görebilirsiniz. SON DEPREMLER LİSTESİ