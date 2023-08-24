Haberler



Bilgi



SON DEPREMLER LİSTESİ! Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi.. Abone Olun

SON DEPREMLER LİSTESİ! Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi.. Kandilli Rasathanesi ve AFAD ülkemizde meydana gelen tüm depremlerin detaylarını vatandaşlar ile paylaşıyor. Peki en son deprem ne zaman oldu? İşte son depremler..

ensonhaber.com Kandilli Rasathanesi ve AFAD ülkemizde meydana gelen bütün depremler hakkında bilgileri paylaşmaya devam ediyor. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde büyük bir yıkıma sebep olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem felaketi sonrası binlerce artçı deprem meydana geldi. Bu artçı depremler vatandaşlarda büyük paniğe ve korkuya yol açarken depremlerin büyüklüğü ve derinliği sık sık araştırılmaya başladı. Meydana gelen depremlerin detaylarını AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Malatya'da deprem meydana geldi Malatya'da Türkiye saati ile 08:35:22'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Seyituşağı-Yeşilyurt olarak açıklandı. Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek ülkemizde meydana gelen son depremleri görebilirsiniz. SON DEPREMLER LİSTESİ

Google News

Abone Ol