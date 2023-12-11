SON FIRSAT! Sıfır otomobilde yıl sonu kampanyaları: BMW, Alfa Romeo, Ford, Hyundai... Sıfır kilometre araç sahibi olmak isteyenler için 2023 yılının son fırsatları duyuruldu. İşte otomobil markaları ve kampanyaları...

ensonhaber.com

İkinci el araç piyasasındaki şişme fiyatlar sönerken, vatandaşların sıfır araçlara talebi artıyor.

Otomobil firmaları, yıl sonu dönemlerinde çeşitli kampanyalar yaparak satış arttırmayı hedefliyor.

Aynı zamanda ellerindeki stokları bitirmek ve 2024 model araçlara yer açmak için kampanyalar düzenliyorlar.

Bu fırsattan yararlanarak sıfır araba almak isteyenler, kampanyalara göz atıyor.

Faizsiz kredi kampanyaları ve nakit indirimler olmak üzere birçok bütçeye uygun ödemeler otomobil firmaları tarafından duyuruldu.

İşte marka ve modellere göre yıl sonu otomobil fırsatları...

Alfa Romeo

Alfa Romeo Tonale 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Alfa Romeo Stelvio 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 2,89 faiz, Alfa Romeo Giulia 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 2,9 oranında faizle satış yapıyor.

BMW

BMW 150 bin liradan başlayıp 500 bin liraya kadar takas desteği, 500 bin lira kredi, 6 ay yüzde 0 faiz, 500 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 1,89 faiz, 500 bin lira kredi, 24 ay vade ve yüzde 3,29 oranında faiz avantajı sunuyor.

Ford

Ford Fiesta, Focus, Kuga ve Puma’da 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz avantajı sunuyor.

Hyundai

Hyundai Tucson Hibrit 140 bin lira indirim, 400 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 1,99 faiz, Santa Fe Hibrit 400 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 1,99 oranında faizle satış yapıyor.