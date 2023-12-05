"Son şans" diyerek duyurdu: O tarihte gram altın fırlayacak! Tam 3000 TL... Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tarih vererek yatırımcıları uyardı. Yeni rekorlar gelecek…

ensonhaber.com

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten yatırımcılara yeni uyarılar geldi.

2023 yılının başında 1115 TL seviyelerinde olan gram altın, kısa süre içinde 1977 TL seviyelerine ulaştı.

Son dönemde rekor üstünde rekor kıran altın fiyatları, özellikle İsrail-Hamas Savaşı’nın ardından hızlanarak yükseldi.

Altın fiyatlarının geleceği yatırımcıların gündeminde yerini aldı.

İslam Memiş ise tarih vererek gram altın ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yeni rekorlar yolda...

Gram altındaki son durumu A Haber’e aktaran İslam Memiş, şu ifadelere yer verdi:

“Gram altın fiyatı yılbaşında 1115 lira seviyesindeydi ve şu anda 1977 lira seviyesine yükseldi. Önceki beklentimiz, yılı 1950-2000 lira aralığında tamamlayabileceğimiz yönündeydi ve bu beklentimiz şu anda gerçekleşiyor gibi görünüyor. Ancak zaman zaman kar satışları olabilir.”

Gram 3000 TL’ye çıkabilir

2023 yılında gram altın, hem ons altın hem de doların desteğiyle birinci sırada tamamlanıyor. Aslında bu durum, son 20 yıldır devam ediyor; gram altın her yılın şampiyonu olmuştur. Özellikle son aylarda ons altındaki yükselişin de buna katkı sağladığını gözlemliyoruz.



Ancak rekorlar burada bitmiyor. Muhtemelen 2024 yılının ikinci çeyreğine kadar 'Altında yeni rekor' ifadesini sıkça duyacağız. Çünkü yukarıda 2500, devamında 2700 lira gibi kritik seviyeler bulunuyor 2024 için.



Eğer bu seviyeler aşılırsa, 3000 lira seviyesine kadar çıkma olasılığı yüksek. Ve bu olasılık her geçen gün güçleniyor.

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