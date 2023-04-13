Son teravih namazı ne zaman kılınacak? 2023 Ramazan'ın son teravihi... Ramazan'ın bitmesine sayılı günler kala son teravih namazı ne zaman kılınacak sorusu gündeme geldi. Peki, Son teravih namazı ne zaman kılınacak 2023? Teravih hangi gün bitecek? İşte detaylar...

Ramazan-ı Şerif, veda etmeye hazırlanıyor.

Bayrama ulaşmayı bekleyen Müslümanlar, bir yandan teravih namazlarında cemaatle buluşmanın tadını yaşıyor.

Sözlükte “rahatlatmak, dinlendirmek” manasında olan terâvîh ramazan ayına mahsus olmak üzere yatsı namazından sonra kılınan namazı ifade eder.

Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir.

Teravih namazını kılanlar, "Son teravih namazı ne zaman 2023?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki, Son teravih namazı ne zaman kılınacak 2023? Teravih ne zaman bitecek? İşte yanıtı...

Teravihin bitiş tarihi

2023 Ramazan ayının son teravih namazı 19 Nisan Çarşamba yani Ramazan-ı Şerif ayının 28. gecesi kılınacak.

Son teravih namazının tarihi, İslam takvimine göre belirlenir. İslam takvimi, Ay takvimine göre oluşturulur ve her yıl 11 gün kısadır. Bu nedenle, son teravih namazının tarihi, her yıl 11 gün öne kayar.