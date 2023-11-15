Sosyal medya bu hediyeyi konuşuyor! Isabelle Haak'a verilen hediye şaşkınlık yarattı Firenze maçında 18 sayı üreterek maçın oyuncusu seçilen İsveçli voleybolcuya matkap seti hediye edilmesi büyük şaşkınlık yarattı.

ensonhaber.com

Bir dönem Vakıfbank forması giyen ve daha sonra takımdan ayrılarak İtalya'nın Imoco Conegliano'na takımına transfer olan Isabelle Haak sosyal medyada gündem oldu.

İtalyan takımı Imoco Conegliano forması giyen Isabelle Haak, Firenze maçında 18 sayı üreterek maçın oyuncusu seçildi.

Firenze karşısındaki performansıyla dikkat çeken ve maçın oyuncusu seçilen Isabelle Haak, aldığı hediye ile gündeme oturdu.

İsveçli voleybolcuya matkap seti hediye edilmesi büyük şaşkınlık yarattı.

Isabelle Haak'a matkap seti hediye edilmesi sosyal medyada günün en çok konuşulan olayları arasında yer aldı.