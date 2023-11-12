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Sosyal medya bu IQ testini konuşuyor: Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu..

Sosyal medya bu IQ testini konuşuyor: Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu.. Bir internet sitesinin yapmış olduğu IQ testi sonucunda, Türkiye'nin en zeki illeri açıklandı. İşte o teste göre Türkiye'nin en zeki şehirleri..

ensonhaber.com Zeka Testi Merkezi isimli internet sitesinin yapmış olduğu IQ testi sosyal medyada gündeme oturdu. Site tarafından yapılan IQ testine göre Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu. Türkiye'den toplamda 1.214.505 kişinin katıldığı IQ testinde kullanıcılara farklı zeka soruları soruldu. Verilen yanıtlara göre teste katılanların IQ değerleri ölçüldü ve ortalamaya göre bir sonuç çıkarıldı. Yapılan teste göre en yüksek ölçüm 105.20, en düşük ölçüm ise 94.19 olarak belirlendi. Peki, Türkiye'nin en zeki şehri hangisi oldu? İşte yanıtı.. 1 - Eskişehir - 105.20 2 - Ankara - 104.91 3 - İzmir - 104.51 4 - Muğla - 104.12 5 - Çanakkale 104.02 6 - İstanbul 104.02 7 - Kocaeli 103.85 8 - Balıkesir 103.59 9 - Bursa 103.47 10 - Kırklareli 103.38