Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman? İşte sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri... Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama takvimi ve mülakatların yerleri merak ediliyor. Öğretmen atama başvuru sürecinin sona ermişti. Peki mülakat yerleri belli oldu mu?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sık sık sorgulanıyor. Yapılacak olan 40 bin öğretmen ataması için sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama takvimine göre öğretmen atama tercihleri ve mülakat yerleri de kesinleşmiş oldu. İşte merak edilenler...

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman?

MEB 2023 öğretmen atama takvimine göre sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 4 Nisan Salı günü ilan edilmiş oldu. Mülakat yerlerinin açıklanmasının sonrasında sözlü sınavlar, 7-16 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. Sözlü sınavların sonuçları ise 18 Nisan'da açıklanmış olacak.

MEB tarafından resmi sitede "2023 Temmuz Sözleşmeli Öğretmenlik atamalarına ilişkin sözlü sınav yeri bilgisi e-Devlet Üzerinden Yayınlanmıştır." duyurusu paylaşıldı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN!

2023 MEB Öğretmen atama takvimi!

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması tarihi 27/03/2023-01/04/2023

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı tarihi 04/04/2023

Sözlü Sınavların Yapılması tarihi 07-16/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı tarihi 18/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması tarihi 24-25/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması tarihi 28/04/2023

Atama Tercihlerinin Alınması tarihi 02-06/05/2023

Atama Sonuçlarının Açıklanması tarihi 08/05/2023

Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren