Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H grubu ikinci maçında deplasmanda Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. İşte zorlu maçın detayları..

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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H grubu ikinci maçında deplasmanda Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek.

Bilindiği üzere Fenerbahçe H grubunda Nordsjaelland, Spartak Trnava ve Ludogorets ile eşleşti.

İsmail Kartal yönetimindeki sarı lacivertliler grubun favorisi olarak gösteriliyor. Fenerbahçe bu sezon oynadığı 14 resmi maçta 14 galibiyet elde etti.

Fenerbahçe Konferans Ligi H grubu ilk maçında sahasında Nordsjaelland'ı 3-1 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Resmi maçlardaki başarısını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, Slovakya'da üç puan ile dönmek istiyor.

Futbolseverler Spartak Trnava ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın detaylarını araştırmaya başladı.

Peki, Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı 5 Ekim Perşembe günü 22:00'de oynanacak. Anton Malatinsky Stadyumu'nda oynanacak mücadele EXXEN ekranlarında canlı yayınlanacak.