SPK'dan sürpriz onay! 2 şirket daha halka arz oluyor...

Borsa ile ilgilenen vatandaşlar, halka arz onaylarını yakından takip ediyor.
Şirket hisselerini dip fiyattan almak isteyenler, halka arz tarihlerini ve detaylarını sorguluyor.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteni yayınladı. Buna göre, kurul 2 şirketin halka arzına onay verdi.
Baydöner Restoranları'nın pay başına 21 liradan ve Enerya Enerji'nin pay başına 88,76 liradan ilk halka arz başvurusu geçerli oldu.
Baydöner halka arz
Baydöner, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
Baydöner 21,00 TL'den halka arz olacak. Hisse kodu #BDYNR olarak belirlendi.
Baydöner şirketi 18,000,000 lot veriyor.
Enerya enerji halka arz
Enerya Enerji A.Ş.’nin 14 - 15 - 16 Ağustos 2023 tarihlerinde 3 gün boyunca talep toplayacağı bildirildi.
Enerya halka arzında toplamda 39.000.000 TL nominal bedelli pay, 88,76 TL sabit fiyatından satışa sunulacak.