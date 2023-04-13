Spor Toto 1. Lig 32. hafta | Çaykur Rizespor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Çaykur Rizespor ile Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig 32. hafta maçında kozlarını paylaşacak. İşte zorlu Çaykur Rizespor - Sakaryaspor maçının merak edilen detayları..

Spor Toto 1. Lig 32. Hafta maçında Çaykur Rizespor ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Çaykur Rizespor ve Sakaryaspor arasında oynanacak mücadelenin detaylarını yakından takip ediyor. Ligde ikinci sıraya yükselmek isteyen iki takımın karşılacağı maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Bülent Korkmaz yönetimindeki Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'de oynadığı 29 maçta topladığı 54 puan ile 4. sırada yer alıyor. Taner Taşkın'ın çalıştırdığı Sakaryaspor ise 30 maçta elde ettiği 55 puan ile 3. sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor ile Sakaryapor arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Peki, Çaykur Rizespor - Sakaryaspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik maçın detayları.. Çaykur Rizespor - Sakaryaspor maçı ne zaman? Çaykur Rizespor - Sakaryaspor maçı 13 Nisan Perşembe (bugün) günü saat 16.00'da oynanacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak.