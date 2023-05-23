Spor Toto 1. Lig'de gol kralı kim oldu? İşte Spor Toto 1. Lig gol krallığı sıralaması.. Spor Toto 1. Lig'de gol kralı belli oldu. İşte Spor Toto 1. Lig 2022/2023 sezonu gol krallığı sıralaması..

Spor Toto 1. Lig'de normal sezon geçtiğimiz haftasonu oynanan maçlar ile sona erdi. Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un Süper Lig'e çıkmayı garantilediği 1. Lig'de 3,4,5,6 ve 7. sırada bulunan takımlar Play-Off turunda mücadele ederek son Süper Lig biletini almaya çalışacaklar. Futbolseverler Spor Toto 1. Lig'deki gol krallığı sıralamasını merak etmeye başladı. 1. Lig'de Altay forması giyen Marco Paixao gol kralı oldu. Portekizli golcü futbolcu Spor Toto 1. Lig'de 4. kez gol kralı oldu. 2022/2023 sezonunda 21 gol atan Marco Paixaoi Türkiye kariyerinde büyük bir başarıya imza attı. Başarılı futbolcu daha önce 2018/2019, 2019/2020 ve 2020/2021 sezonlarından gol kralı olma başarısı göstermişti. Spor Toto 1. Lig gol krallığı sıralaması 1) Marco Paixaoi - 21 Gol 2) Kabongo Kasongo - 19 Gol 3) Bolasie Yala - 17 Gol 4) Douglas Tanque - 15 Gol 5) Kenan Özer - 14 Gol 6) Eren Tozlu - 13 Gol 7) Adrien Regattin - 12 Gol 8) Ahmet İlhan Özek - 11 Gol