Spor Toto Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü? İşte Süper Lig'e veda eden takımlar Spor Toto Süper Lig'de 2022/2023 sezonu dün oynanan 38. hafta maçları ile sona erdi. Peki Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü? İşte lige veda eden takımlar.

Spor Toto Süper Lig'de 2022/2023 sezonu dün oynanan 38. hafta maçları ile sona erdi. Futbolseverlerin yakından takip ettiği son hafta maçlarının ardından ligdeki puan durumu netlik kazanırken küme düşen takımlar belli oldu. Daha önce küme düşmesi kesinleşen Ümraniyespor, Süper Lig'e veda eden ilk takım olmuştu. Dün oynanan maçların ardından Spor Toto Süper Lig'e veda eden ikinci takım belli oldu. Bilindiği üzere Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde büyük yıkıma neden olan büyük deprem felaketi sebebiyle Hatayspor ve Gaziantep FK ligden çekilmişti. Bu sebeple bu yıl iki takımın küme düşmesi kararlaştırıldı. Peki 2022/2023 sezonunda hangi takımlar küme düştü? İşte yanıtı.. Süper Lig'e veda eden takımlar belli oldu Ümraniyespor'un ardından Spor Toto Süper Lig'e veda eden ikinci takım Giresunspor oldu. Giresunspor dün evinde oynadığı Antalyaspor maçını kazanmasına rağmen ligde kalmayı başaramadı. Yeşil beyazlılar 38 hafta sonunda 40 puan toplayarak ligi 16. sırada tamamladı ve 1. Lig'e düştü.