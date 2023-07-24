Spotify abonelik ücretlerine zam geldi! İşte güncel Spotify abonelik ücretleri.. Spotify, Ağustos ayından itibaren Spotify abonelik ücretlerine zam yapılacağını açıkladı. İşte yeni fiyatlar..

Dünyanın en popüler müzik platformlarından olan Spotify'dan kullanıcılarını üzecek bir hamle geldi.

Spotify Ağustos ayından itibaren Spotify Premium abonelik ücretlerine zam yapıldığını duyurdu.

Bilindiği üzere Spotify'da Bireysel, Duo, Aile ve Öğrenci olmak üzere 4 farklı paket bulunuyor. Bu paketler Ağustos ayı itibariyle yeni abonelik ücretleri ile sunulacak.

Zam haberi sosyal medyada geniş yankı uyandırırken yeni ücretler merak edilmeye başladı.

Peki güncel fiyatlar ne kadar oldu? İşte yeni Spotify abonelik ücretleri..

Güncel Spotify abonelik ücretleri

Yapılan zamların ardından yeni Spotify abonelik ücretleri şu şekilde belirlendi.

Öğrenci: 21,99 TL/ay (Eski fiyat 14,99 TL)

Bireysel: 39,99 TL/ay (Eski fiyat 29,99 TL)

Duo: 54,99 TL/ay (Eski fiyat 39,99 TL)

Aile: 64,99 TL/ay (Eski fiyat 49,99 TL)