Srebrenitsa Katliamı nedir? Srebrenitsa Katliamı ne zaman oldu? Srebrenitsa Soykırımı binlerce masum insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler anılıyor. Peki, Srebrenitsa Katliamı nedir? İşte yanıtı..

Srebrenitsa Katliamının üzerinden tam 28 yıl geçti. Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler bugün dualarla anılıyor.

Temmuz 1995'te Sırp ordusu tarafından öldürülen 8372 Bosnalı'nın acısı dün gibi hissediliyor.

2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en büyük insanlık trajedisi olan bu katliamda binlerce masum acımasızca katledildi..

Srebrenitsa Soykırımı nedir?

Srebrenitsa Katliamı 1991-1995 yılları arasında meydana gelen Yugoslavya İç Savaşı'nın son dönemlerine meydana gelmiştir.

Sırp ordusu tarafından Bosna Hersek'in Srebrenitsa şehrine başlattığı 95 Kriyava harekatında 8372 masum Bosnalı'yı katlettiği olay Srebrenitsa Katliamı veya Srebrenitsa Soykırım'ı olarak adlandırılıyor.

Katliamı gerçekleştiren Sırp ordusunun başında Ratko Mladiç bulunuyordu.Ağır silahlar ile Srebrenitsa'da katliam gerçekleştiren Sırp ordusu birçok kadın ve küçük çocuğun ölümüne sebep olmuştur.

Bu katliama "Akrepler" ismi verilen Sırp özel kuvvetleride katılmıştır.Bu katliamda kadınlar ve küçük yaşta çocukların öldürüldüğü, belgelerle kanıtlanmıştır.

Savaş sırasında Birleşmiş Milletler Srebrenitsa'yı güvenli bölge ilan etmiş olmasına rağmen kentte bulunan 400 silahlı Hollanda barış gücü askeri bu katliamı engelleyememiştir.

Srebrenitsa katliamı, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da gerçekleşen en büyük toplu insan kıyımıdır.Srebrenitsa katliamı Avrupa'da hukuksal olarak ilk kez belgelenmiş soykırım olarak bilinmektedir.