SSK, Bağkur, Emekli Sandığı! Ocak'ta bu rakamın altında emekli kalmayacak! İşte en düşük maaş... Yeniden hesaplanacak olan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşlarında minimum rakam belli oldu. İşte en düşük emekli maaşı!

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15 milyon emeklinin gözü kulağı zamda...

Yeni yıl yapılacak olan emekli zammı ile birlikte cepler rahatlayacak.

2023 yılında en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olarak yatırıldı.

Emekli maaşına ne kadar zam geleceği büyük bir merak konusu. Asgari ücret ve enflasyon göz önüne alındığında minimum emekli maaşında ciddi bir artış yaşanacak.

Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte o rakam...

Zam oranına göre maaşlar

7.500 TL maaş alanlara %30 zam yapılması durumunda maaşı 2.250 lira artacak ve 9.750 TL’ye yükselecek.

%35 zam yapılması durumunda maaşlar çift haneyi aşacak ve 10 bin 125 lira olacak.

%40 zam olması durumunda maaşlar 3.000 lira artacak ve 10.500 liraya yükselecek.

%45 zam yapılması durumunda en düşük emekli aylığı 3.375 lira artacak ve 10.875 liraya yükselecek.

Zam oranının %50’yi bulması durumunda en düşük emekli aylığı 11.250 lirayı bulacak.

Bu oranlara refah payı da eklendiğinde 2024 yılı en düşük emeklisinin en az 10 bin lirayı bulacağı düşünülüyor.