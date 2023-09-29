Star TV o dizinin de fişini çekti! İzleyiciler kriz geçirecek: Final kararı verildi Yeni sezonun gelmesiyle ekranlarda hareketlilik başladı. Star TV’nin sevilen dizisinden izleyicileri üzen haber geldi. Final yapacağı duyurulunca, tepkiler gecikmedi.

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Uzun süredir ekranlarda milyonlarca izleyiciyle buluşan sevilen dizi, yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte final yapmaya hazırlanıyor.

Oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosu ile dikkat çeken dizi, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. Şimdi ise veda tarihi açıklandı.

Star TV fişini çekti!

Kanal D ekranlarında yayınlanan, başrollerinde Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan’ın yer aldığı Çöp Adam dizisinden kötü haber geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre 2 sezondur ekranlarda yer alan dizi için final kararı verildi.

O tarihte final yapacak!

İki haftadır reytinglerde düşüş yaşayan Çöp Adam dizisi için veda vakti geldi. Söylenenlere göre dizi, 30. Bölümde final yapacak. Dizinin 11 Ekim Çarşamba günü ekranlara veda etmesi bekleniyor.