Starbucks tadında: Evde Cool Lime tarifi! (Limonata değil) Gelen zamların akabinde bir içeceğe 70 lira vermek istemeyenler, evde Starbucks'ın meşhur yaz içeceği Cool Lime tarifini yapmak istiyor. Limon, nane, şeker üçlüsünden daha fazlası olan Cool Lime'ın orijinal tarifini veriyoruz! İşte Starbucks tadında Cool Lime tarifi...

Yaz sıcaklarının en ferahlatıcı içeceği Cool Lime, Starbucks markasına ait bir tarif. Ancak fiyat artışlarının akabinde orta boyu 70 liraya dayanan bir içeceği eve yapmanın yolları merak ediliyor.

Alternatifleri çıksa da, hiçbiri Cool Lime yerini tutmuyor.

Limonata desen değil, nane aromasıyla ilginç bir lezzet sunan Cool Lime, "limon, nane ve şeker" karışımından çok daha fazlası.

Evde yapıyorum ama orijinali gibi olmuyor diyenlerin derdine son...

İşte orijinal Cool Lime yapmak için gerekenleri araştırdık. Tarifi veriyoruz;

Cool Lime içeriğine bakıldığında, yalnızca limon şeker ve nane değil, aynı zamanda beyaz üzüm suyu ve yeşil kahve aroması olduğu da görülüyor. Limon da bildiğimiz limon değil, misket limonu kullanılıyor.

Orijinal Cool Lime malzemeleri

2 adet lime limon

15-29 adet taze nane yaprağı

2 yemek kaşığı şeker

4 su bardağı soğuk su

1 shot yeşil kahve ekstresi

1 shot beyaz üzüm suyu

Buz küpleri

Cool Lime içeceği nasıl yapılır?

Rendelenmiş lime kabukları üzerine nane yapraklarını ve şekeri de ekleyin.

Nane ve limonun aroması şekerle özleşene kadar 2-3 dakika elinizle ovalayın.

Kabuklarını rendelediğimiz limonların suyunu sıkın.

Soğuk suyu ve sıktığımız limon suyunu, üzüm suyunu ve yeşil kahve ekstresini ekleyerek eriyene kadar karıştırın.

İçeceği ince bir süzgeç ya da tülbentten geçirerek süzün. Buzla buluşturun ve hazır! Afiyet olsun.