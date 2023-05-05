Starbucks zam yaptı, fiyatlar uçtu! Americano, Latte, White Mocha, Cool Lime, Berry Hibiscus... Dünyada ünlü kahve zinciri Starbucks, fiyatlarına yüzde 20 zam yaptı. Buna göre, en büyük boy filtre kahvenin fiyatı 39 liraya yükseldi.

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, zam kararı aldı. Son zam ocak ayında gelmiş ve en küçük boy filtre kahve 32 liraya yükselmişti. Dev şirket, ikinci zammı da yaptı. Tabelaya yansıyan zamlarda Starbucks'ın tüm kahve ürünlerinde yüzde 20 oranında artış yapıldığı görüldü.. Kahve tüketicileri ise duruma sosyal medya platformlarından tepki gösterdi. Peki Starbucks zammı ne kadar? İşte yeni fiyatlar... Starbucks'ta 5 Mayıs itibarıyla küçük boy filtre kahve fiyatı 39 liraya çıkarken, orta boy filtre kahve fiyatı 44 liraya, büyük boy ise 49 liraya yükseldi. Küçük boy Mocha fiyatları 62 liraya, büyük boy Mocha fiyatları ise 79 liraya çıktı. Caramel Macchiato ürününün ise küçük boyu ise 59 liraya çıkarken, büyük boyu ise 76 liraya yükseldi. Yazın en sık tercih edilen içecekleri Cool Lime ve Berry Hibiscus tall 62 TL, grande 69 TL, Venti 76 TL oldu. Zamlı fiyat tablosu