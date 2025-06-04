Starbucks'a zam geldi: İşte yeni fiyat listesi! Latte, Americano, Matcha, Berry Hibiscus, Cool Lime...

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, fiyatlarını güncelledi.
Starbucks, 3 Ocak 2025 itibarıyla Türkiye’de kahve fiyatlarına yaklaşık %36 oranında zam yapmıştı.
Şirket, ürünlerine yaz öncesi bir zam daha getirdi.
Yüzde 15'lik yükselişin ardından yeni fiyat listeleri de ortaya çıktı.
İşte Starbucks'ta yeni fiyatlar...
ZAMLI STARBUCKS FİYAT LİSTESİ 2025
Iced Caffè Latte
Tall: 134 TL
Grande: 144 TL
Venti: 154 TL
Iced Americano
Tall: 115 TL
Grande: 130 TL
Venti: 145 TL
Iced White Chocolate Mocha
Tall: 175 TL
Grande: 185 TL
Venti: 195 TL
Filter Coffee: 110 TL
Caramel Macchiato: 165-185 TL
Latte Macchiato / Cappuccino: 134-154 TL
Caffè Mocha / Chai Tea Latte: 170-190 TL
Hot Chocolate: 165-185 TL
Flat White / Ristretto Bianco / Cortado: 145 TL
Espresso:
Solo (22.5 ml): 80 TL
Doppio (45 ml): 100 TL
Türk Kahvesi:
Single (85 ml): 95 TL
Double (190 ml): 115 TL
Türk Çayı:
Short (237 ml): 60 TL
Tall (355 ml): 70 TL
Yeşil Çay:
Tall: 85 TL
Grande: 85 TL
Venti: 95 TL
Orange Mango / Mango Dragonfruit / Cool Lime / Berry Hibiscus
Tall: 175 TL
Grande: 185 TL
Venti: 195 TL