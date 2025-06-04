Starbucks'a zam geldi: İşte yeni fiyat listesi! Latte, Americano, Matcha, Berry Hibiscus, Cool Lime...
Haber Merkezi

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, fiyatlarını güncelledi.

Starbucks, 3 Ocak 2025 itibarıyla Türkiye’de kahve fiyatlarına yaklaşık %36 oranında zam yapmıştı.

Şirket, ürünlerine yaz öncesi bir zam daha getirdi.

Yüzde 15'lik yükselişin ardından yeni fiyat listeleri de ortaya çıktı.

İşte Starbucks'ta yeni fiyatlar...

ZAMLI STARBUCKS FİYAT LİSTESİ 2025

Iced Caffè Latte

Tall: 134 TL

Grande: 144 TL

Venti: 154 TL

Iced Americano

Tall: 115 TL

Grande: 130 TL

Venti: 145 TL

Iced White Chocolate Mocha

Tall: 175 TL

Grande: 185 TL

Venti: 195 TL

Filter Coffee: 110 TL

Caramel Macchiato: 165-185 TL

Latte Macchiato / Cappuccino: 134-154 TL

Caffè Mocha / Chai Tea Latte: 170-190 TL

Hot Chocolate: 165-185 TL

Flat White / Ristretto Bianco / Cortado: 145 TL

Espresso:

Solo (22.5 ml): 80 TL

Doppio (45 ml): 100 TL

Türk Kahvesi:

Single (85 ml): 95 TL

Double (190 ml): 115 TL

Türk Çayı:

Short (237 ml): 60 TL

Tall (355 ml): 70 TL

Yeşil Çay:

Tall: 85 TL

Grande: 85 TL

Venti: 95 TL

Orange Mango / Mango Dragonfruit / Cool Lime / Berry Hibiscus

Tall: 175 TL

Grande: 185 TL

Venti: 195 TL

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Yağmur Uçar
Editor