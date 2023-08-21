Stilex Jel nedir, ne işe yarar? Stilex kaşıntıya iyi gelir mi? FİYATI 2023! Stilex Jel hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, kullanım şekli ve etkilerini araştırıyor. İşte Stilex Jel'in faydaları...

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İlaç ve kremlerin bilinçsiz kullanımının önüne geçmek adına prospektüslerini iyi okumakta fayda var. Bu noktada insanlar arama motorları üzerinden de sıkça ilaçların faydalarını zararlarını kullanım şeklini gibi birçok bilgiyi araştırıyor.

Eczanelerde satılan ve kaşıntı için adı sıkça geçen bir jel olan Stilex, yaz aylarının vazgeçilmezi oluyor.

30 gramlık alüminyum tüplerde sadece eczanelerde satılan Stilex kremin etken maddesi Mepiramin Maleat, Lidokain hidroklorür, Dekspantenol‘dür.

Peki Stilex ne işe yarar? Stilex jel nerelere sürülür? Stilex neye iyi gelir? Stilex krem fiyatı 2023 ne kadar? İşte ayrıntılı bilgiler...

Stilex neye iyi gelir?

STİLEX güneş yanıkları, böcek sokmaları, ürtiker, kaşıntı ve birinci derece yanıklarda kullanılır. Sivrisinek sokması sonrası kaşıntıya da iyi gelir.

Stilex jel nasıl sürülür?

STİLEX, günde birkaç kez lezyonlu bölgeye ince tabaka halinde sürülür.

STİLEX, 7 günden daha uzun süre kullanılmamalıdır.

Stilex fiyatı 2023

2023 Stilex Jel fiyatı 73.75 TL'dir.