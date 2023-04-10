"Su içmenin zararı olmaz" demeyin! Herkes aynı hatayı yapıyor: İşte su içmemeniz gereken durumlar Su içmek sağlığımız için oldukça önemli ve hayati değer taşıyor. Ancak bazı durumlarda su içmek sağlığa zarar verebiliyor. Siz de bu durumlarda su içiyorsanız içmeden önce bir kez daha düşünün. İşte su içilmemesi gereken durumlar…

Su içmek sağlıklı olmak için en temel görevlerden bir tanesi. Özellikle günde 2,5 litre su içmek oldukça önemli.

Bazı günler hiç su içmeyen kişiler de var. Ancak su içmek hayati önem taşıyor. Bu yüzden alışkanlık haline getirmek de fayda var.

Tabi ki su içmek sağlıklı, ama doğru zamanda içerseniz… Bazı durumlarda su içmek büyük ölçüde zarar verebiliyor.

Yani gündem en az 2 litre su içmelisiniz. Ancak içtiğiniz suyun miktarı kadar ne zaman içeceğiniz de önemli.

Bazı durumlarda su içmek, beyin sağlığınızı etkileyebiliyor, mide yanmalarına sebep olabiliyor ve çabuk yaşlanmanızı sağlayabiliyor.

Peki hangi durumlarda su içmemelisiniz? İşte su içilmemesi gereken durumlar...

Su içilmesi sakıncalı olan durumlar

1- Kustuktan sonra hiç beklemeden su içmek mideye zarar verebilir.

2- Banyo yaptıktan sonra çıkar çıkmaz su içmek organların çabuk yaşlanmasına neden olur.

3- Meyve yedikten hemen sonra su içmek, sindirim sistemine zarar verir. Meyvenin içerdiği amino asitler mide yanmasına sebep olur.

4- Tatlı yedikten sonra su içmek kan şekerinin bir anda yükselmesine sebep olur.

5- Çok fazla ağır hareketler yaptıktan sonra su içmemek gerekir. Hemen içilen su karaciğer ve dalağınızın büyümesine ve şişmesine neden olur.

6- Gece uyanında içilen suyun beyin fonksiyonlarına zarar verdiği söyleniyor.