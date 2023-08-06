Su zehirlenmesi nedir, belirtileri nelerdir? Kaç litre su zehirler? Sıcak havalarda vücudun su ihtiyacı da artıyor ancak dikkatli olmakta fayda var. Tek seferde litrelerce su içmek, ölümle sonuçlanabiliyor. Su zehirlenmesi adı verilen bu durum, duyanları ürkütüyor. Peki su zehirlenmesi nedir, belirtileri nelerdir? Kaç litre su zehirler? İşte detaylar...

ABD'de bu hafta Indiana'lı iki çocuk annesi Ashley Summers, beklenmedik ve nadiren fark edilen bir sağlık sorunu nedeniyle hayatını kaybetti: Su zehirlenmesi...

Sıcak havalarda susuzluk dayanılmaz hale gelirken, herkes elinde su şişesiyle geziyor.

Normal tüketiminden daha fazla su içenler, "su zehirlenmesi" haberiyle dikkat kesildi.

"Hiponatremi" olarak da bilinen su zehirlenmesi, ölüme kadar götürebiliyor.

Peki, su zehirlenmesi nedir? Su zehirlenmesi kaç litrede olur? Su zehirlenmesi belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

Su zehirlenmesi nedir?

Su zehirlenmesi bir kişi kısa bir süre içinde aşırı miktarda su tükettiğinde ortaya çıkar.

Böbrekler gün içinde en fazla 20 litre suyu idrarla atabilir. Yani 1 saatte ortalama 0,8-1 litreden fazla suyu idrarla atamazlar. Böylece, zehirlenme meydana gelir.

Kısa sürede aşırı su, böbreklerin idrarı konsantre etme yeteneğini zorlar. Bu da vücutta sodyum oranını azaltır.

Sodyum düşüklüğü, ciddi rahatsızlıklara sebebiyet verir.

Hiponatremi yani su zehirlenmesi, kandaki sodyum seviyeleri anormal derecede düşük seviyelere düştüğünde ortaya çıkar.

Belirtileri

-Mide bulantısı ya da kusma

-Düşük kan basıncı

-Enerji kaybı

-Kas zayıflığı, seğirme veya kramplar

-Huzursuzluk veya kötü bir öfke

-Baş ağrısı, kafa karışıklığı veya yorgunluk

-Nöbetler veya koma

Su zehirlenmesi durumunda ne yapılmalı?

Eğer zehirlenme oluşan kişi ağızdan beslenebilecek durumdaysa tuzlu içecekler ile takviye yapılmaktadır. Ağızdan alamayacak bir durumda ise; damar yolu ile desteklenmektedir.