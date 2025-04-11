Yağmur Uçar

İstanbul Kadıköy'de iki çocuk tarafından öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümünün ardından, reşit olmayan çocukların alacağı cezalara yönelik AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni düzenleme yapılması talimatı verdiği öğrenildi.

AKP İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ahmet, annesinin deyimiyle, 'üstat bir ruh ve dünyaya bir misyonla geldi' diyor annesi. O misyon da yasal bir değişime öncü olacak diye düşünüyoruz. Ahmet bir öncü olacak inşallah" diye konuştu

İnfaz sürecinde "Suça Sürüklenen Çocuk" vatandaşların merak konusu oldu.

Suça Sürüklenen Çocuk nedir, kimdir, ceza alır mı gibi sorular araştırmaya başlandı.

Peki; SSÇ nedir? İşte konuya dair merak edilenler...

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK NEDİR

Suça Sürüklenen Çocuk tanımı, "Çocuk Koruma Kanunu" kapsamında işlenmiş ve ele alınmıştır. Bu terimin kanundaki karşılığı 3c maddesi ile şu şekilde açıklanmaktadır:

“Suça sürüklenen çocuk”, kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan çocuğu ifade eder."

Bu tanım, çocuğun henüz suçlu olduğuna karar verilmeden önce, sadece iddiaya dayanarak “suçlu” gibi damgalanmamasını amaçlar. Terim, masumiyet karinesini ve çocuğun üstün yararını gözetir.

12 yaşını doldurmuş ama 18 yaşını doldurmamış çocuklar, eğer bir suç işledikleri iddiasıyla haklarında soruşturma ya da kovuşturma yürütülüyorsa, “suça sürüklenen çocuk” sayılırlar.

CEZAİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Peki; Suça Sürüklenen Çocuklar ceza alır mı? İşte geçerli olan kurallar:

Soruşturma ve kovuşturma sürecinde çocukla iletişim kurabilecek uzmanlar görevlendirilir.

Gizlilik ilkesi geçerlidir. Duruşmalar kapalı yapılır.

Çocuğun ifadesi özel ortamda alınır.

Tutuklama en son çare olarak uygulanır.

Ceza verilse bile çocuk ıslahı esas alınır. (eğitim, destek, rehabilitasyon)

ÖRNEK DAVA

14 yaşındaki bir çocuk, bir dükkândan hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanıyor.

Bu çocuk:

Henüz suçlu değildir.

Hakkında ceza soruşturması başlatılmıştır.

Mahkeme süreci devam ederken “suça sürüklenen çocuk” sayılır.

Hakim, bu çocuğun cezalandırılmasından önce belki danışmanlık veya eğitim tedbiri uygular.

Eğer ayırt etme gücüne sahip değilse, ceza sorumluluğu yoktur.