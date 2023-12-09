Suda bekletilen ceviz bakın nelere iyi geliyor! Ceviz suyunun faydaları nelerdir? En yararlı yiyecekler arasında bulunan cevizin, suda bekletildiğinde artan etkileri birçok sağlık sorununa çare oluyor. İşte ceviz suyunun faydaları..

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Son derece faydalı bir besin olan cevizin faydaları saymakla bitmiyor. Peki ceviz suyununda en az ceviz kadar etkisi olduğunu biliyor muydunuz?

Evinizde rahatlıkla hazırlayacağınız ceviz suyu ile birçok sağlık problemine karşı koyabilirsiniz.

Ceviz suyu, cevizin özlerini içerir. Ceviz suyunun içinde bulunan antioksidanlar, omega-3 yağ asitleri ve diğer besin maddeleri, beyin sağlığını destekler. Ayrıca kalp sağlığını korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Ceviz suyu genellikle diyet yapanların sıklıklıkla tercih ettiği bir yöntemdir.

Peki ceviz suyu nasıl hazırlanır ve ceviz suyunun faydaları nelerdir? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Ceviz suyu nasıl hazırlanır?

Ceviz suyunu hazırlamak son derece kolay. Ceviz içlerini bir suyun içerisinde bekleterek ceviz suyu elde edebilirsiniz. Geceden koyacağınız cevizler sabaha kadar suyun içine geçer ve suyun rengi koyulaşır.

Ceviz suyunun faydaları?

- Ceviz suyu yüksek miktarda protein içerir.

- Hayvansal kaynaklı protein ihtiyacı olanlar bu protein ihtiyacını cevizden alabilir.

- Kolestrol düzenleyici özelliği vardır.

- Ceviz suyunun düzenli bir şekilde tüketilmesi halinde kalp,damar ve dolaşım sistemi düzene girer.

- Sindirime yardımcı olur

- Omega-3 deposudur

- Antioksidan etkisine sahiptir

- Sağlıklı bir cilt için tüketilebilir.

- Ceviz suyu bedendeki serbest radikalleri düzene sokara yaşlılık belirtilerini azaltmaktadır.

- Yağ yakımını hızlandırır.

- Kilo vermeyi kolaylaştırır.

- Kan şekerini düzenler.