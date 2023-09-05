Suda bekletilen hurmanın mucizevi faydaları.. Hurmayı artık böyle tüketeceksiniz.. Hurmayı ıslatarak tüketmenin faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız. Hem ıslatılmış hurma hem de suyu inanılmaz etkileri ile son yıllarda sıkça tercih ediliyor. İşte ıslatılmış hurmanın faydaları..

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Sağlıklı bir besin olarak kabul edilen hurma, vitamin ve mineral deposudur. Sağlığımız açısından son derece faydalı olan hurma düzenli olarak tüketilmelidir.

Özellikke Ramazan ayında bolca tüketilen hurma son yıllarda sağlıklı beslenme önerileri arasında özellikle şekerin yerine tavsiye ediliyor.

Hurma lifli yapısı ve sayısız faydası ile artık sadece Ramazan'da tüketilen bir besin olmaktan çıktı.

Bağırsaklardan hafızaya kadar pek çok faydası olan hurma, B vitamini bakımından oldukça zengin bir besindir.

Hurma kansızlığa karşı direnç sağlarken kişiye enerji verir ve yorgunluğu azaltmaya yardımcı olur.

Hurma, vücudumuz için gerekli C vitamini sayesinde de mikroplarla savaşır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Hurmanın her hali faydalı olurken ıslatılmış hurmanın faydaları duyanları adeta şaşırtıyor.

Islatılmış hurmanın faydalarını duyduktan sonra bundan sonra hurmayı mutlaka ıslatıp tüketeceksiniz.

Birçok kişinin zaman zaman korkulu kabusu haline gelen kabızlık problemine ıslatılmış hurma tüketerek karşı koyabilirsiniz.

Islatılmış hurma, kabızlığı tedavi etmek için kullanılan etkili yollardan bir tanesidir. Ayrıca ıslatılan hurma doğal bir müshil olarak nitelendirilebilir. Lif bakımından zengin olan hurma bu özelliği ile sindirim sorunlarına iyi gelir.

Islatılmış hurmanın suyuda son derece faydalıdır. Bu su vücuttaki ödemleri atarak kilo vermeye yardımcı olur.

Kalp sağlığının korunmasına yardımcı olan ıslatılmış hurma cinsel gücü artırma özelliğinede sahiptir.

1 bardak su içerisine 1 adet hurmayı koyun ve sabah aç karna hem ıslatılmış hurmayı yiyerek hem de suyunu içerek faydalarını görün..